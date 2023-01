Bundesbank: Nemecká ekonomika vo 4. štvrťroku pravdepodobne stagnovala

Frankfurt nad Mohanom 23. januára (TASR) - Nemecká ekonomika pravdepodobne v poslednom štvrťroku 2022 stagnovala. Uviedla to v pondelok vo svojej pravidelnej mesačnej správe centrálna banka Bundesbank. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



V 3. štvrťroku 2022 sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka zvýšil o 0,4 %.



Vysoká inflácia a neistota v dôsledku vojny na Ukrajine vlani zasiahli najväčšiu európsku ekonomiku. Koncom minulého roka sa však situácia na energetických trhoch oproti letu citeľne zlepšila, pripomenula centrálna banka.



Poznamenala tiež, že vládne fiškálne opatrenia odbremenili domácnosti a firmy od vysokých cien energií a zmiernili sa aj problémy s dodávkami v priemysle a stavebníctve.



No zároveň stále vysoká inflácia ovplyvňuje a tlmí nákupy domácností. Boj proti inflácii by podľa Bundesbank mal mať najvyššiu prioritu.



Mníchovský inštitút Ifo predpovedá, že výkon najväčšej ekonomiky eurozóny sa v roku 2023 zníži len o 0,1 % a v roku 2024 sa vráti k rastu a stúpne o 1,6 %.