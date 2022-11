Bundesbank: Nemecká ekonomika zrejme smeruje do recesie

Frankfurt nad Mohanom 23. novembra (TASR) - Nemecká centrálna banka počíta v najbližších mesiacoch s poklesom domácej ekonomiky a s pokračovaním vysokej inflácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Aj napriek prekvapivému rastu počas leta najväčšiu európsku ekonomiku zrejme čaká v zimnom polroku recesia, uviedla Bundesbank vo svojej mesačnej správe. Takisto neočakáva výrazné spomalenie tempa rastu cien. "Miera inflácie by mohla aj v novom roku zostať dvojciferná."



Vládny príspevok, ktorý má zmierniť následky prudkého zdraženia energií, síce pomôže spotrebiteľom, ale "zatiaľ je nejasné, do akej miery sa to prejaví na meraní cien, a tým aj na miere inflácie".



Nemecká inflácia sa v októbri zrýchlila na 10,4 %. Bundesbank tiež vidí zvýšené riziko roztočenia špirály zvyšovania cien a platov.