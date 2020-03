Bundesbank: Nemecko sa recesii nevyhne, verejné financie to zvládnu

Frankfurt nad Mohanom 23. marca (TASR) - Nemecká ekonomika sa vzhľadom na šírenie nového koronavírusu nevyhne hlbokej recesii, stav verejných financií by jej však mal umožniť, aby to zvládla. Uviedla to v pravidelnej mesačnej správe nemecká centrálna banka Bundesbank.



"Prepadu do rozsiahlej recesie sa nedá zabrániť," uviedla Bundesbank. Opatrenia vlády by však minimálne mohli podporiť dôveru obyvateľstva a firiem, že nevyhnutné ekonomické dôsledky dokáže krajina zvládnuť. "Stav verejných financií to umožňuje," dodala banka.



V posledných dňoch sa k vývoju nemeckej ekonomiky vyjadrilo viacero ekonomických inštitútov, medzi nimi DIW či Ifo. Prvý počíta iba s miernym tohtoročným poklesom ekonomiky o 0,1 %, druhý je pesimistickejší a očakáva tohtoročný pokles o 1,5 %. Inštitút Ifo zároveň zverejnil, že kríza spôsobená šírením nového koronavírusu by mohla nemeckú ekonomiku stáť v tomto roku až 729 miliárd eur. Závisieť to bude od toho, koľko mesiacov bude kríza trvať.



Nemeckej ekonomike hrozila recesia aj pred súčasnou krízou spôsobenou šírením nového koronavírusu. Dôvodom bola obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorej súčasťou boli vysoké dovozné clá voči Číne, ale aj ďalším krajinám. Vtedy nemecké hospodárstvo dokázal držať nad vodou vysoký dopyt na domácom trhu. Ten však podľa Bundesbank zasiahol nástup nového koronavírusu.