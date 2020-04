Bundesbank nepočíta s rýchlym zotavovaním nemeckej ekonomiky

Frankfurt nad Mohanom 20. apríla (TASR) - Nemecká ekonomika sa nachádza v hlbokej recesii a s rýchlym zotavením sa počítať nedá. Uviedla to v najnovšej správe nemecká centrálna banka, ktorá očakáva, že obmedzenia určené na zmiernenie šírenia nového koronavírusu zostanú v platnosti ešte nejaký čas.



Ekonomická aktivita v Nemecku sa prakticky zastavila po tom, ako vláda od polovice marca pristúpila k rozsiahlym opatreniam na obmedzenie šírenia nového koronavírusu. Aj keď v súčasnosti sa v Nemecku diskutuje o postupnom uvoľňovaní niektorých opatrení, podľa Bundesbank kľúčové obmedzenia zostanú aj naďalej v platnosti.



"Je možné, že podstatné obmedzenia potrvajú až do obdobia, než bude dostupné medicínske riešenie problému, ako je vakcína. Z tohto dôvodu nepredpokladáme rýchle a výrazné zotavovanie ekonomiky," uviedla Bundesbank.



Medzinárodný menový fond (MMF) očakáva, že nemecká ekonomika klesne tento rok o 7,5 %. Odhady analytikov z privátneho sektora sa do veľkej miery líšia, až na pár z nich však prakticky všetci počítajú s výraznejším poklesom než v roku 2009, keď nemecká ekonomika klesla o vyše 5 %.



Už v 1. kvartáli pandémia choroby COVID-19 ekonomiku výrazne zasiahla, vývoj v 2. štvrťroku však bude ešte horší, uviedla Bundesbank. Poukázala najmä na prudký pokles automobilovej produkcie a domácej spotreby.