Bundesbank nevylučuje, že ekonomika vo 4. štvrťroku zaznamená pokles

Frankfurt nad Mohanom 20. decembra (TASR) - Nemecká ekonomika môže v poslednom kvartáli tohto roka zaznamenať pokles. Dôvodom je výrazný rast počtu nových prípadov nového koronavírusu, čo vedie k opätovným reštrikciám a obmedzovaniu nákupnej aktivity. Uviedla to v pravidelnej mesačnej správe nemecká centrálna banka, podľa ktorej je "aktivita v niektorých oblastiach sektora služieb výrazne obmedzená". Informovala o tom agentúra Bloomberg.



Nálada podnikateľov klesla v decembri šiesty mesiac po sebe, pričom sa zhoršil ukazovateľ hodnotenia súčasných podmienok i ukazovateľ očakávaní. Bundesbank už minulý týždeň zhoršila vyhliadky rastu nemeckej ekonomiky na tento aj budúci rok, pričom v danej prognóze upozornila na problematický vývoj počas zimných mesiacov.



Ešte v júni počítala centrálna banka s rastom ekonomiky v tomto roku o 3,7 %. Minulý týždeň však prognózu zhoršila na rast na úrovni 2,5 %. Horší odhad zverejnila aj na budúci rok, keď pôvodne počítala s rastom o 5,2 %, najnovšie však očakáva, že ekonomika v roku 2022 vzrastie o 4,2 %.



Zároveň zvýšila odhad vývoja inflácie, pričom v budúcom roku by mali spotrebiteľské ceny rásť o 3,6 %. V lete ešte počítala s rastom cien v budúcom roku o 1,8 %. Vo svojej mesačnej správe zverejnenej v pondelok dodala, že v najbližších mesiacoch by sa medziročná miera inflácie mala v Nemecku udržať nad 4 %. Dôvodom je vysoký rast cien zemného plynu.