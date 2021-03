Bundesbank nevylučuje, že ekonomika zaznamená v 1. kvartáli pokles

Frankfurt nad Mohanom 22. marca (TASR) - Je možné, že nemecká ekonomika zaznamená v 1. kvartáli tohto roka výrazný pokles, keďže opatrenia spojené s bojom proti pandémii nového koronavírusu tvrdo zasiahli sektor služieb a, navyše, ani situácia v stavebníctve nie je taká, ako sa čakalo. Uviedla to v pondelok nemecká centrálna banka.



"Opatrenia prijaté na zvládnutie pandémie sú v tomto štvrťroku omnoho prísnejšie než v minulom kvartáli," informovala Bundesbank v najnovšej mesačnej správe. "Vzhľadom na to sa dá predpokladať, že ekonomika v 1. štvrťroku zaznamená výrazný pokles," dodala.



Pokles zaznamenal na začiatku roka aj sektor stavebníctva. Podľa Bundesbanky je za poklesom produkcie v tomto sektore aj návrat dane z pridanej hodnoty (DPH) od začiatku roka na pôvodnú úroveň. Nižšia DPH na úrovni 16 % platila od júla minulého roka do konca decembra. Napriek pokračujúcej pandémii toto opatrenie nemecká vláda nepredĺžila.



Export tovarov sa však na začiatku roka zvýšil, dodala Bundesbank, až na export do Británie. V dôsledku odchodu Londýna z jednotného trhu klesol export Nemecka do Británie v januári medziročne zhruba o štvrtinu.