Bundesbank očakáva dynamickejší rast vďaka fiškálnym stimulom
Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka vzrástol vo štvrtom štvrťroku 2025 o 0,3 %, čo predstavuje najsilnejší medzikvartálny rast za posledné tri roky.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. februára (TASR) - Nemecká ekonomika sa rozbieha len pomaly a skutočný vzostup by mohol nastať až v druhom štvrťroku, odhaduje nemecká centrálna banka (Bundesbank). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Ekonomika bude pravdepodobne v prvom štvrťroku naďalej rásť, aj keď pomalým tempom,“ uviedla centrálna banka vo svojej pravidelnej mesačnej správe, ktorú zverejnila vo štvrtok. Dynamickejší rast podľa nej možno očakávať od druhého štvrťroku, „najmä vďaka fiškálnym stimulom“. Vláda v Berlíne vyčlenila miliardy eur na obranu a infraštruktúru. To podporuje optimizmus, že verejné výdavky pomôžu najväčšej európskej ekonomike konečne prekonať obdobie poklesu spôsobené rastúcimi cenami energií, klesajúcou konkurencieschopnosťou a nedostatkom pracovnej sily.
Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka vzrástol vo štvrtom štvrťroku 2025 o 0,3 %, čo predstavuje najsilnejší medzikvartálny rast za posledné tri roky. Celkovo sa ekonomika v roku 2025 zväčšila o 0,2 %, vďaka čomu krajina tesne unikla ďalšej recesii po hospodárskom poklese v rokoch 2023 a 2024.
Dopyt po nemeckých priemyselných výrobkoch sa v poslednom období zvýšil, podľa Bundesbanky však veľká časť prudkého nárastu domácich objednávok pravdepodobne odráža kontrakty súvisiace s dodatočnými výdavkami na obranu, ktoré sa priamo neodzrkadľujú vo výrobe. „Vzhľadom na svoju slabú konkurenčnú pozíciu má nemecký priemysel navyše len obmedzený prospech z globálneho hospodárskeho rastu,“ upozornila centrálna banka.
Experti Bundesbanky sú optimistickejší, pokiaľ ide o zahraničný obchod, a predpokladajú nárast exportu. „Po obmedzeniach súvisiacich so zvýšením ciel dopyt zo zahraničia v súčasnosti vykazuje známky rastového trendu,“ uzavrela nemecká centrálna banka.
