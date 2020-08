Bundesbank očakáva oživenie počas leta, na zotavenie je nutná vakcína

Frankfurt nad Mohanom 17. augusta (TASR) - Nemecká ekonomika by po bezprecedentnom prepade v 2. kvartáli mala zaznamenať rozsiahle oživenie, na kompletné zotavenie však bude podľa všetkého potrebná vakcína proti novému koronavírusu. Uviedla to v pondelok v najnovšej správe nemecká centrálna banka.



Najväčšia ekonomika Európskej únie zaznamenala v 2. kvartáli pokles o viac než desatinu, najväčší v histórii. Odvtedy sa však postupne zotavuje, k čomu prispelo uvoľnenie karanténnych opatrení prijatých začiatkom jari po nástupe pandémie.



Ako uviedla Bundesbank vo svojej mesačnej správe, celkové oživovanie ekonomiky, ktoré sa začalo po aprílovom prepade, bude pokračovať. "Očakávame, že nemecká ekonomika zaznamená počas letného obdobia výrazný rast," dodala Bundesbank. Nemalou mierou by sa pod to mala podpísať súkromná spotreba, ktorá by podľa centrálnej banky mala mať na zotavovaní "solídny podiel".



Bundesbank však zároveň varovala, že v celosvetovom meradle sa pandémiu zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. Práve tento faktor bude aj naďalej pôsobiť na nemecký export a priemyselnú produkciu.



"Práve to bude pravdepodobne stáť v ceste kompletnému zotaveniu dopytu po nemeckých priemyselných produktoch," uviedla Bundesbank. "Dokiaľ nebude k dispozícii efektívne medicínske riešenie, ako napríklad vakcína, aj ekonomická aktivita v niektorých oblastiach na domácom trhu zostane utlmená".