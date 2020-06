Bundesbank očakáva pokles HDP Nemecka v 2. kvartáli o 10 percent

Frankfurt nad Mohanom 22. júna (TASR) - Nemecká ekonomika v súčasnom 2. štvrťroku 2020 výrazne klesne, oveľa viac ako v prvých troch mesiacoch roka. Uviedla to v pondelok centrálna banka Bundesbank v rámci aktualizácie svojej prognózy.



Podľa najnovšieho odhadu Bundesbank sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka za tri mesiace do konca júna 2020 zníži o zhruba 10 % namiesto o 7,1 %, ako banka očakávala ešte začiatkom júna.



Najväčšie hospodárstvo eurozóny zaznamenalo v prvých troch mesiacoch 2020 pokles o 2,2 %, ktorý bol najstrmší od 1. štvrťroka 2009 a druhý najväčší od zjednotenia Nemecka.



Balík ekonomických stimulov, ktorý ohlásila vláda v Berlíne, by mal podporiť zotavovanie nemeckého hospodárstva, ale v tomto 2. štvrťroku nebude mať ešte prakticky žiadny účinok.



Balík však pomohol zvýšiť náladu medzi podnikateľmi aj spotrebiteľmi, pripomenula banka.