Bundesbank očakáva pokračovanie rastu aj vo 4. kvartáli

Frankfurt nad Mohanom 26. októbra (TASR) - Nemecká ekonomika by mala pokračovať v raste aj vo 4. kvartáli, avšak v omnoho miernejšom, než v prípade 3. štvrťroka. Uviedla to v najnovšom odhade nemecká centrálna banka Bundesbank.



Podľa banky "zaznamenala nemecká ekonomika v 3. štvrťroku podľa všetkého výrazný rast". V zotavovaní by mala pokračovať aj v súčasnom kvartáli, "aj keď podstatne miernejším tempom," dodala Bundesbank.



Uviedla, že najnovší nárast infikovaných novým koronavírusom sa odrazí najmä v sektore služieb. "Súčasný prudký rast počtu infikovaných, a s tým spojené reštrikcie v niektorých spolkových krajinách, by mali v najväčšej miere zasiahnuť oblasť služieb, hotely a cateringový biznis," informovala centrálna banka v novej mesačnej správe o vývoji ekonomiky.