Bundesbank očakáva v druhom štvrťroku stagnáciu nemeckej ekonomiky

Frankfurt nad Mohanom 22. mája (TASR) - Nemecká centrálna banka (Bundesbank) považuje za pravdepodobné, že najväčšia európska ekonomika bude v druhom štvrťroku stagnovať. Vyššie clá na dovoz do USA sú ďalšou záťažou pre nemeckých vývozcov, ktorí v súčasnosti aj tak zápasia so slabým dopytom na svetových trhoch, uviedla Bundesbank vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Celkovo možno povedať, že nevypočítateľná colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvoláva veľkú neistotu, podniky preto brzdia investície, uviedla centrálna banka vo svojej najnovšej mesačnej správe. Stagnovať podľa nej pravdepodobne budú aj investície v stavebníctve, keďže dopyt po službách v tomto odvetví ešte nie je taký pevný, aby sa v krátkodobom horizonte dali očakávať rastové impulzy. Naopak, súkromná spotreba by podľa ekonómov Bundesbanky mohla v druhom štvrťroku poskytnúť určitý impulz, podobne ako v prvých mesiacoch roka.



Ekonomiku by mohla podporiť aj nová vláda v Berlíne, ktorá sľubuje okrem iného lacnejšie energie, zníženie daní pre firmy, flexibilnejšie pracovné právo a menej byrokracie. Účinky týchto opatrení sa pravdepodobne prejavia až v roku 2026, upozornila centrálna banka. Plánované mnohomiliardové investície do infraštruktúry a obrany financované z úverov by tiež mali podporiť hospodársky rast. „Vzhľadom na relatívne dobrú východiskovú pozíciu verejných financií možno zatiaľ tolerovať výrazne vyššie deficity,“ zdôraznila Bundesbank.