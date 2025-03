Bundesbank očakáva v prvom kvartáli mierny rast nemeckej ekonomiky

Frankfurt nad Mohanom 20. marca (TASR) - Nemecká ekonomika, ktorá v závere minulého roka zaznamenala pokles, by sa mohla v 1. štvrťroku vrátiť k miernemu rastu. Odhaduje to v najnovšej mesačnej správe nemecká centrálna banka Bundesbank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nemecká ekonomika by mohla vykázať v 1. štvrťroku mierny rast," uviedla banka. Vychádza z vývoja produkcie za január, ktorý poukázal na rast v kľúčových sektoroch, ako sú priemysel, stavebníctvo či služby. Na druhej strane, výdavky spotrebiteľov ekonomiku nepodporili, upozornila centrálna banka s tým, že spotrebitelia sa vyhýbali nákupom finančne náročnejších položiek. Ich rozhodovanie čiastočne ovplyvnili obavy zo straty pracovného miesta, keďže v poslednom období viacero nemeckých firiem oznámilo prepúšťanie.



Prvé ukazovatele ako priemyselná produkcia naznačili, že najväčšia európska ekonomika sa postupne stabilizuje. Napriek tomu sú vyhliadky pre nemecké hospodárstvo "momentálne veľmi neisté," uviedla Bundesbank.



Ekonómovia očakávajú podporu pre ekonomiku najmä od najnovšieho balíka výdavkov na obranu a infraštruktúru, ktorý v utorok (18. 3.) schválil Bundestag. Teraz sa čaká na potvrdenie od Spolkovej rady (Bundesrat), ktorá by o balíku výdavkov mala hlasovať v piatok. Na schválenie je opäť potrebná dvojtretinová väčšina.



Aj v prípade súhlasu s výrazným zvýšením výdavkov štátu zo strany Spolkovej rady však nemeckú ekonomiku môže v nasledujúcom období negatívne ovplyvňovať obchodná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Najmä, ak dôjde k rozsiahlej obchodnej vojne medzi USA a Európskou úniou, dodala Bundesbank.