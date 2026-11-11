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Bundesbank očakáva vo 4. kvartáli zrýchlenie rastu nemeckej ekonomiky
V júni Bundesbank predpovedala tohtoročný rast na úrovni iba 0,5 %.
Autor TASR
Riga 11. novembra (TASR) - Rast nemeckej ekonomiky by sa mal tento kvartál zrýchliť. Najväčšia ekonomika v Európe sa totiž zotavuje rýchlejšie, než sa pôvodne čakalo, aj keď veľké štrukturálne problémy tempo je zotavovania brzdia. Povedal to v stredu prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nemecká ekonomika stagnovala väčšinu obdobia za ostatné tri roky, tento rok však začala vykazovať zotavenie, navyše ju podporili zvýšené investície štátu do obrany a infraštruktúry. „Naše najnovšie odhady poukazujú na výraznejšie zotavenie, než sme predpokladali v letných mesiacoch,“ povedal Nagel na konferencii v Rige. „Hospodársky rast sa vo 4. kvartáli pravdepodobne zrýchli,“ dodal.
V júni Bundesbank predpovedala tohtoročný rast na úrovni iba 0,5 %. Teraz však prognostici odhadujú, že v porovnaní s letným odhadom by rast mohol byť viac než dvojnásobný a na stabilnej úrovni by sa mohol udržať aj v ďalších rokoch. Veľkým prekvapením v tomto roku bolo zotavenie vo výrobnom sektore, najmä v chemickom odvetví. Navyše, úroveň objednávok podľa Nagela naznačuje, že tento trend by mohol pokračovať.
„K zotavovaniu však dochádza iba v určitých oblastiach,“ upozornil šéf Bundesbank. Poukázal na to, že súkromná spotreba je naďalej v útlme a investície do strojov a zariadení v 2. kvartáli klesli. Zároveň dodal, že sú potrebné hlboké štrukturálne zmeny. Krajina potrebuje v období starnutia obyvateľstva reformy na trhu práce, musí pokračovať v transformácii energetického sektora, ako aj nájsť spôsob, ako prilákať väčší objem investícií zo strany súkromného sektora.
Nemecká ekonomika stagnovala väčšinu obdobia za ostatné tri roky, tento rok však začala vykazovať zotavenie, navyše ju podporili zvýšené investície štátu do obrany a infraštruktúry. „Naše najnovšie odhady poukazujú na výraznejšie zotavenie, než sme predpokladali v letných mesiacoch,“ povedal Nagel na konferencii v Rige. „Hospodársky rast sa vo 4. kvartáli pravdepodobne zrýchli,“ dodal.
V júni Bundesbank predpovedala tohtoročný rast na úrovni iba 0,5 %. Teraz však prognostici odhadujú, že v porovnaní s letným odhadom by rast mohol byť viac než dvojnásobný a na stabilnej úrovni by sa mohol udržať aj v ďalších rokoch. Veľkým prekvapením v tomto roku bolo zotavenie vo výrobnom sektore, najmä v chemickom odvetví. Navyše, úroveň objednávok podľa Nagela naznačuje, že tento trend by mohol pokračovať.
„K zotavovaniu však dochádza iba v určitých oblastiach,“ upozornil šéf Bundesbank. Poukázal na to, že súkromná spotreba je naďalej v útlme a investície do strojov a zariadení v 2. kvartáli klesli. Zároveň dodal, že sú potrebné hlboké štrukturálne zmeny. Krajina potrebuje v období starnutia obyvateľstva reformy na trhu práce, musí pokračovať v transformácii energetického sektora, ako aj nájsť spôsob, ako prilákať väčší objem investícií zo strany súkromného sektora.