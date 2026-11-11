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Bundesbank očakáva vo 4. kvartáli zrýchlenie rastu nemeckej ekonomiky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

V júni Bundesbank predpovedala tohtoročný rast na úrovni iba 0,5 %.

Autor TASR
Riga 11. novembra (TASR) - Rast nemeckej ekonomiky by sa mal tento kvartál zrýchliť. Najväčšia ekonomika v Európe sa totiž zotavuje rýchlejšie, než sa pôvodne čakalo, aj keď veľké štrukturálne problémy tempo je zotavovania brzdia. Povedal to v stredu prezident nemeckej centrálnej banky Bundesbank Joachim Nagel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Nemecká ekonomika stagnovala väčšinu obdobia za ostatné tri roky, tento rok však začala vykazovať zotavenie, navyše ju podporili zvýšené investície štátu do obrany a infraštruktúry. „Naše najnovšie odhady poukazujú na výraznejšie zotavenie, než sme predpokladali v letných mesiacoch,“ povedal Nagel na konferencii v Rige. „Hospodársky rast sa vo 4. kvartáli pravdepodobne zrýchli,“ dodal.

V júni Bundesbank predpovedala tohtoročný rast na úrovni iba 0,5 %. Teraz však prognostici odhadujú, že v porovnaní s letným odhadom by rast mohol byť viac než dvojnásobný a na stabilnej úrovni by sa mohol udržať aj v ďalších rokoch. Veľkým prekvapením v tomto roku bolo zotavenie vo výrobnom sektore, najmä v chemickom odvetví. Navyše, úroveň objednávok podľa Nagela naznačuje, že tento trend by mohol pokračovať.

„K zotavovaniu však dochádza iba v určitých oblastiach,“ upozornil šéf Bundesbank. Poukázal na to, že súkromná spotreba je naďalej v útlme a investície do strojov a zariadení v 2. kvartáli klesli. Zároveň dodal, že sú potrebné hlboké štrukturálne zmeny. Krajina potrebuje v období starnutia obyvateľstva reformy na trhu práce, musí pokračovať v transformácii energetického sektora, ako aj nájsť spôsob, ako prilákať väčší objem investícií zo strany súkromného sektora.
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