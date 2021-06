Bundesbank očakáva tento rok rast ekonomiky o takmer 4 percentá

Frankfurt nad Mohanom 11. júna (TASR) - Po minuloročnom prepade spôsobenom pandémiou Bundesbank v tomto roku počíta s nárastom domácej ekonomiky o 3,7 %. Nemecká centrálna banka zlepšila svoju prognózu, keď v decembri ešte očakávala expanziu o 3 %.



"Nemecká ekonomika prekoná krízu spôsobenú pandémiou," zdôvodnil šéf Bundesbank Jens Weidmann zlepšenie vyhliadok. Centrálna banka už predpokladá, že očkovanie môže pandémiu ochorenia COVID-19 "rýchlo a trvale potlačiť", čo znamená uvoľnenie reštrikcií. "Už počas tohto leta by sa výkon ekonomiky mohol opäť dostať na predkrízovú úroveň," uviedol Weidmann.



Bundesbank je výrazne optimistickejšia, aj čo sa týka ekonomických vyhliadok na budúci rok. V roku 2022 počíta s expanziou o 5,2 % namiesto 4,5 %. V roku 2023 by sa malo tempo rastu spomaliť na 1,7 %.



V minulom roku stiahla koronakríza najväčšiu európsku ekonomiku do najhlbšej recesie od globálnej finančnej krízy v roku 2009. Nemecký hrubý domáci produkt (HDP) v roku 2020 klesol o 4,8 %.