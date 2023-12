Bundesbank očakáva, že nemecká ekonomika bude v závere roka v recesii

Berlín 18. decembra (TASR) - Nemecká ekonomika zatiaľ neprekonala svoju slabú fázu. Reálny hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v 4. štvrťroku pravdepodobne opäť mierne klesne, oznámila v pondelok nemecká centrálna banka (Bundesbank). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



V prípade naplnenia prognózy banky by sa najväčšia európska ekonomika ocitla v technickej recesii, za ktorú odborníci považujú medzikvartálne oslabenie výkonu hospodárstva v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch. Hlavným dôvodom očakávaného poklesu bude prepad aktivity v priemysle a stavebníctve, uviedla Bundesbank v pravidelnej mesačnej správe. Oba sektory naďalej čelia slabému dopytu, pričom priemyselnú výrobu ťažia aj vysoké ceny energií. Súkromná spotreba by sa mala podľa ekonómov centrálnej banky pomaly zotavovať, aj vďaka rastúcim mzdám a klesajúcemu trendu inflácie.



Za celý rok 2023 očakáva centrálna banka pokles výkonu ekonomiky o 0,1 %, po ktorom by mala nasledovať mierna expanzia v úvode budúceho roka.