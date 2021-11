Bundesbank odhaduje infláciu v novembri na takmer 6 %

Frankfurt nad Mohanom 22. novembra (TASR) - Inflácia v Nemecku môže tento mesiac vzrásť na takmer 6 %. Na začiatku budúceho roka sa tempo rastu spotrebiteľských cien zmierni, na vysokej úrovni sa však udrží ešte nejaký čas. Uviedla to v najnovšej mesačnej správe nemecká centrálna banka Bundesbank.



V októbri dosiahla miera inflácie v Nemecku 4,5 %, čo bol najvýraznejší rast spotrebiteľských cien za viac než 28 rokov. Vyššiu mieru inflácie evidovalo Nemecko v auguste 1993, keď dosiahla 4,6 %. Tento mesiac by sa tempo rastu spotrebiteľských cien mohlo zrýchliť až na takmer 6 %, uviedla Bundesbank. V januári však banka počíta so spomalením inflácie, keďže začne miznúť vplyv dočasných faktorov, ktoré tlačia na ceny v tomto roku. Ide najmä o dočasné zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) v minulom roku a zvýšenie cien surovín a energií.



Bundesbank však v tejto súvislosti upozornila, že napriek očakávanému spomaľovaniu rastu spotrebiteľských cien v budúcich mesiacoch by sa inflácia mala na vyššej úrovni udržať dlhší čas. Ako dodala, predpokladá, že miera inflácie sa dlhší čas bude držať výrazne nad 3 %, pričom jadrová inflácia, teda bez započítania energií a potravín, bude zotrvávať nad 2 %.



Podľa Európskej centrálnej banky (ECB) je terajší rast spotrebiteľských cien dočasnou záležitosťou a nie je potrebné reagovať na vyššiu infláciu sprísnením menovej politiky. Odchádzajúci prezident nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann však s postojom ECB nesúhlasí. Ako povedal minulý týždeň, je možné, že tieto optimistické očakávania ECB sa nenaplnia a miera inflácie v eurozóne zotrvá nad inflačným cieľom ECB (2 %) dlhšie. ECB by preto nemala pokračovať v súčasnej uvoľnenej menovej politike príliš dlho.