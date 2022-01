Bundesbank predpovedá negatívny vplyv omikronu na ekonomiku

Frankfurt nad Mohanom 24. januára (TASR) - Nemeckú ekonomiku vo 4. štvrťroku 2021 určite negatívne zasiahlo obnovenie obmedzení v súvislosti s variantom omikron nového koronavírusu. Uviedla to v pondelok centrálna banka Bundesbank.



"Reálny hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v poslednom štvrťroku 2021 pravdepodobne mierne klesol," napísala centrálna banka vo svojej mesačnej správe za január.



Reštrikcie spojené s ochorením COVID-19 výrazne zasiahli ekonomickú aktivitu v sektore služieb, zvlášť v decembri. Problémy v dodávateľských reťazcoch zároveň tlmili zotavovanie výrobného odvetvia, pokračuje správa banky.



Podľa prvých odhadov sa výkon najväčšej európskej ekonomiky vo 4. štvrťroku 2021 zníži o 0,5 až 1 % v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom.



Spolkový štatistický úrad so sídlom vo Wiesbadene plánuje oznámiť prvé oficiálne údaje za posledné tri mesiace 2021 v piatok 28. januára. Na základe predbežných údajov počíta za celý rok 2021 s rastom ekonomiky o 2,7 %.



Bundesbank vo svojej správe tiež uvádza, že v budúcnosti sa plánuje viac sústrediť aj na klímu. "Klimatické zmeny a klimatická politika ovplyvňujú celkový ekonomický vývoj a môžu mať vplyv na cenovú a finančnú stabilitu. To môže sťažiť plnenie úloh centrálnej banky," uvádza sa v správe.



"Napríklad fyzické riziká, ako je nárast priemerných teplôt alebo akumulácia extrémnych poveternostných udalostí, môžu z dlhodobého hľadiska oslabiť makroekonomický rastový potenciál," dodáva správa.