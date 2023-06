Bundesbank predpovedá v tomto roku pokles nemeckej ekonomiky

Frankfurt nad Mohanom 16. júna (TASR) - Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, tento rok klesne a miera inflácie zostane nad hranicou 2 % minimálne do roku 2025. Uviedla to v piatok vo svojej aktualizovanej prognóze nemecká centrálna banka Bundesbank. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Banka zverejnila novú prognózu len deň po tom, ako Európska centrálna banka (ECB) ôsmykrát po sebe zdvihla úrokové sadzby a sľúbila ich ďalšie zvýšenie, keďže inflačné tlaky aj napriek recesii stále prevyšujú očakávania.



Bundesbank v správe skonštatovala, že nemecká ekonomika sa bude namáhavo zotavovať z kríz, ktoré ju zasiahli v predchádzajúcich troch rokoch. Stále totiž zápasí s dôsledkami vysokej inflácie, aj keď sa už zmierňujú.



Bundesbank najnovšie predpovedá, že sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka tento rok zníži o 0,3 %, čo je horší odhad ako prognóza Európskej komisie, ktorá očakáva jeho nárast o 0,2 %. Napriek tomu predstavuje nová prognóza mierne zlepšenie oproti predchádzajúcej predpovedi pred šiestimi mesiacmi, v ktorej Bundesbank počítala s poklesom HDP o 0,5 %.



V budúcom roku nemecká ekonomika vzrastie o 1,2 % a v roku 2025 o 1,3 %, čo je v oboch prípadoch menej ako v predchádzajúcich prognózach, uviedla centrálna banka.



Infláciu v Nemecku očakáva Bundesbank na úrovni 6 %, čo je vysoko nad cieľovými 2 %, ale menej ako prognóza EÚ, ktorá Nemecku predpovedala infláciu 6,8 %. Tempo rastu cien sa v budúcom roku spomalí na 3,1 % a v roku 2025 na 2,7 %.



"Rozhodné opatrenia v oblasti menovej politiky sú kľúčom k tomu, aby sme čelili ekonomickým a sociálnym rizikám v dôsledku pretrvávajúcej vysokej inflácie," uviedol vo vyhlásení prezident Bundesbank Joachim Nagel.



Nemecká centrálna banka už dlho presadzuje prísnejšiu menovú politiku, aj keď jej rozsiahly priemyselný sektor trpí hlbokým poklesom. Nagel podľa vlastných slov nie je presvedčený o tom, že sa cyklus zvyšovania úrokových sadzieb ECB skončí v závere leta.



"Pokiaľ ide o infláciu, riziká sú naklonené smerom nahor," uviedla Bundesbank. "Vysoká inflácia by sa mohla viac zakoreniť, ak mzdy a zisky porastú ešte výraznejšie," dodal.



ECB vo štvrtok (15. 6.) zvýšila svoju hlavnú úrokovú sadzbu na 4 % a depozitnú na 3,50 %, čo je ich najvyššia hodnota od roku 2001. Trhy vidia vrchol depozitnej sadzby na úrovni 3,75 % alebo 4 % v septembri alebo októbri.