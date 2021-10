Rast nemeckej ekonomiky sa vo 4. kvartáli zrejme výrazne spomalí

Frankfurt nad Mohanom 25. októbra (TASR) – Rast nemeckej ekonomiky sa v poslednom kvartáli tohto roka pravdepodobne výrazne spomalí. Uviedla to v pondelok v najnovšej mesačnej správe nemecká centrálna banka s tým, že kľúčový priemysel naďalej dopláca na problémy v dodávateľskom reťazci a, navyše, dopyt po službách klesá.



V letnom období sa najväčšej európskej ekonomike do veľkej miery darilo, následné problémy v oblasti dodávok surovín a komponentov však výrazne zasiahli nemecký automobilový priemysel, uviedli ekonómovia. Navyše, ako dodali, vysoké náklady na energie a pokračujúce obavy v dôsledku pandémie nového koronavírusu môžu zhoršiť náladu spotrebiteľov.



„Rast ekonomiky v tomto kvartáli sa pravdepodobne výrazne spomalí," informovala Bundesbank. Zároveň dodala, že aj rast za celý rok 2021 bude s veľkou pravdepodobnosťou „výrazne" pod 3,7 %. To je celoročné tempo rastu, ktoré Bundesbank stanovila v predchádzajúcej júnovej prognóze.



V rámci nemeckej ekonomiky má momentálne najväčšie problémy automobilový priemysel, ktorý dopláca na pretrvávajúci nedostatok polovodičov. Tento problém pritom podľa ekonómov môže pokračovať aj v budúcom roku, čo by znamenalo, že hospodársky rast bude pod tlakom aj v ďalších mesiacoch.



Okrem výroby bude s ťažkosťami naďalej zápasiť aj sektor služieb, keďže časť z protipandemických opatrení zostane pravdepodobne v platnosti. Počet chorých na COVID-19 totiž opäť rastie, pričom už prekonal úrovne z minulých období, ktoré stačili na opätovné zavedenie reštrikcií.



V dôsledku problémov s dodávkami, ako aj rastúcimi cenami energií Bundesbank dodala, že spotrebiteľské ceny budú pokračovať v raste. „Miera inflácie sa bude pravdepodobne určitý čas zrýchľovať," uviedla nemecká centrálna banka s tým, že s postupným spomaľovaním rastu spotrebiteľských cien počíta v budúcom roku.