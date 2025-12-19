Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
19. decembra
Bundesbank revidovala odhad vývoja nemeckej ekonomiky

Zatiaľ čo v prípade tohto roka prognózu zlepšila, na budúci rok očakáva o niečo slabší rast, než pôvodne predpokladala.

Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 19. decembra (TASR) - Nemecká centrálna banka revidovala v piatok prognózu vývoja nemeckej ekonomiky na tento aj budúci rok. Zatiaľ čo v prípade tohto roka prognózu zlepšila, na budúci rok očakáva o niečo slabší rast, než pôvodne predpokladala. Na druhej strane, aj nová prognóza vývoja ekonomiky na tento rok poukazuje na slabé tempo rastu. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.

Bundesbank v pravidelnej polročnej správe o vývoji ekonomiky uviedla, že tento rok by hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka mal vzrásť 0,2 % po tom, ako v rokoch 2023 a 2024 nemecká ekonomika klesla. V predchádzajúcej prognóze uvádzala banka na rok 2025 stagnáciu.

Na budúci rok však prognózu upravila mierne smerom nadol. V júni banka uvádzala rast na úrovni 0,7 %, teraz odhaduje, že dosiahne 0,6 %. S výraznejším rastom ekonomiky počíta v roku 2027, konkrétne na úrovni 1,3 %. Podľa prezidenta Bundesbank Joachima Nagela bude progres ekonomiky spočiatku slabší, neskôr sa tempo rastu bude zrýchľovať. „Od 2. štvrťroka budúceho roka bude rast ekonomiky výraznejší, k čomu prispejú najmä vládne výdavky a zotavenie exportu,“ povedal.

Omnoho výraznejšie upravila Bundesbank svoje prognózy v oblasti inflácie, najmä pre rast miezd. Tie podľa nemeckej centrálnej banky vzrastú tento rok o 4,7 % a v budúcom roku o 4 %. V nasledujúcich rokoch budú pokračovať síce v miernejšom, avšak stále dosť výraznom raste, zhruba o 3 %.

Bundesbank teraz odhaduje, že na budúci rok dosiahne inflácia 2,2 %, zatiaľ čo pôvodne počítala s rastom spotrebiteľských cien na úrovni 1,5 %. Navyše, jadrová inflácia, teda bez započítania nestabilných cien potravín a energií, by mala dosiahnuť 2,4 %, zatiaľ čo pôvodný odhad poukazoval na jadrovú infláciu na úrovni 1,9 %.
