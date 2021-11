Frankfurt nad Mohanom 25. novembra (TASR) - Nemecká centrálna banka varovala, že realitná bublina by mohla ohroziť domáce banky a vyzvala ich, aby si vybudovali kapitálové vankúše. Bundesbank s obavami sleduje výrazný rast cien domov a bytov v Nemecku.



"Podľa našich výpočtov sa ceny rezidenčných nehnuteľností nachádzajú o 10 % až 30 % nad úrovňou podporenou fundamentmi. Čoraz viac sa to týka aj ostatných regiónov nielen oblastí s vysokou koncentráciou obyvateľstva," uviedla viceprezidentka nemeckej centrálnej banky Claudia Buchová pri predstavovaní správy o finančnej stabilite.



Bublina na realitnom trhu čoraz viac ohrozuje nemecké banky a orgány dohľadu by od nich mali požadovať zvýšenie kapitálových vankúšov, uviedla Bundesbank. Nemecko znížilo na začiatku pandémie takzvaný proticyklický kapitálový vankúš bánk na nulu. Ekonomika sa však oživuje a opäť robustne rastie, takže by si ho mali opäť vybudovať, aby mali rezervy pre horšie časy.



Preto by sa aj podľa Buchovej mal proticyklický vankúš opäť vybudovať. Aktuálne je na nule a pred pandémiou sa nachádzal na úrovni 0,25 % celkovej rizikovej expozície. Aktuálna úroveň úverov však podľa banky signalizuje, že zrejme bude potrebný vyšší vankúš.



"Rastúce ceny nehnuteľností môžu ohroziť finančnú stabilitu, keď sa bude poskytovať čoraz viac úverov s výrazne uvoľnenými podmienkami a očakáva sa rast cien," uviedla Buchová. Približne polovica hypoték ma fixáciu na viac ako 10 rokov. "Vyšší podiel dlhodobejších úverov a kapitálových investícií zvyšuje zraniteľnosť nemeckého finančného systému voči rizikám spojeným so zmenou úrokových sadzieb."



Celkovo fungoval finančný systém počas pandémie dobre, bilancovala Bundesbank. "Rozsiahle štátne opatrenia ochránili finančný sektor pred stratami."