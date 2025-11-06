< sekcia Ekonomika
Bundesbank upozorňuje na rastúce riziká v nemeckom finančnom sektore
Nemecké banky zostávajú z pohľadu kapitálovej primeranosti v silnej kondícii, riziká nesplácania úverov sa však vzhľadom na slabé ekonomické prostredie zvyšujú, upozornila Bundesbank.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 6. novembra (TASR) - Nemecká centrálna banka (Bundesbank) varuje pred rastúcimi rizikami v domácom finančnom sektore. Makrofinančné prostredie sa v minulom roku celkovo citeľne zhoršilo, najmä vzhľadom na vysokú mieru neistoty a súvisiace riziká, uviedla centrálna banka, ktorá vo štvrtok zverejnila správu o finančnej stabilite za rok 2025. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecké banky zostávajú z pohľadu kapitálovej primeranosti v silnej kondícii, riziká nesplácania úverov sa však vzhľadom na slabé ekonomické prostredie zvyšujú, upozornila Bundesbank. Zároveň varovala, že pozitívny vývoj v oblasti ziskov finančných inštitúcií môže viesť aj k podhodnoteniu rizík. Na trhu s komerčnými nehnuteľnosťami sa ceny v poslednom čase stabilizovali, ale celková situácia zostáva krehká, zatiaľ čo v segmente rezidenčných nehnuteľností riziká súvisiace s ich nadhodnotením už v značnej miere ustúpili, uviedla ďalej centrálna banka vo svojej najnovšej správe. Za potenciálny zdroj nových rizík považuje aj rastúci štátny dlh, čo čiastočne súvisí s plánovaným masívnym zvýšením výdavkov na obranu.
