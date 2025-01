Bundesbank: Útlm nemeckej ekonomiky bude pokračovať

Frankfurt nad Mohanom 22. januára (TASR) - Útlm a stagnácia nemeckej ekonomiky budú pretrvávať aj v prvých mesiacoch tohto roka. Uviedla to v stredu v pravidelnej mesačnej správe nemecká centrálna banka Bundesbank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Je nepravdepodobné, že sa nemeckej ekonomike podarí v 1. štvrťroku dostať z predlžujúceho sa obdobia stagnácie," uviedla Bundesbank.



Na základe predbežných údajov nemeckého štatistického úradu Destatis zo začiatku januára zaznamenala nemecká ekonomika za minulý rok pokles o 0,2 %. To znamená pokles najväčšej ekonomiky Európskej únie druhý rok po sebe, keďže v roku 2023 hrubý domáci produkt Nemecka klesol o 0,3 %. Štatistici zároveň zverejnili aj predbežný odhad o vývoji za 4. kvartál minulého roka, za ktorý podľa nich klesla ekonomika medzikvartálne o 0,1 %.



"Nemecké hospodárstvo bolo apatické aj vo 4. kvartáli minulého roka," uvádza sa v správe. Najmä priemyselná produkcia pokračovala v poklese, za čím bol v najväčšej miere slabý dopyt zo zahraničia. Celkovo sa však trend dopytu, aj po započítaní domáceho trhu, v závere roka do určitej miery stabilizoval, dodala banka.



Čo sa týka stavebníctva, to sa naďalej utápa v problémoch a nedá sa očakávať, že prispeje k rastu ekonomiky. Na druhej strane, súkromná spotreba sa podľa všetkého čiastočne zotavila, problémom však je, že domácnosti svoje výdavky príliš nezvyšujú, aj keď mzdy výrazne vzrástli. "Výsledkom je, že miera úspor nemeckých domácností vzrástla, rast súkromnej spotreby bol však minimálny," dodala Bundesbank.