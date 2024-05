Bundesbank varuje pred zrýchlením inflácie, mzdy rastú rýchlejšie

Frankfurt nad Mohanom 22. mája (TASR) - Mzdy v Nemecku zaznamenali v poslednom období výraznejší rast, než sa odhadovalo. To vyvoláva pochybnosti v súvislosti s očakávaniami, že miera inflácie sa bude stabilne spomaľovať, uviedla v stredu nemecká centrálna banka. Informovala o tom agentúra Reuters.



Európska centrálna banka (ECB) už s takmer istotou plánuje na júnovom zasadnutí znížiť úrokové sadzby a prezidentka ECB Christine Lagardová tento týždeň povedala, že "je presvedčená, že inflácia je už pod kontrolou". Nemecká Bundesbank však v stredu zaujala opatrnejší postoj a varovala pred inflačnými rizikami v dôsledku vyšších miezd v Nemecku, najväčšej európskej ekonomike.



"Proces dezinflácie naďalej čelí rizikám," uviedla Bundesbank vo svojej najnovšej mesačnej správe. "Rast miezd bol v poslednom období výraznejší, než sa očakávalo. To môže znamenať, že momentálne vysoké cenové tlaky by zvlášť v oblasti služieb mohli trvať dlhší čas," dodala.



Bundesbank odhaduje, že inflácia v Nemecku sa v máji oproti aprílovému vývoju, keď dosiahla 2,4 %, zrýchli a v nasledujúcich mesiacoch sa bude držať na mierne vyšších úrovniach. Okrem toho predpokladá, že nemecká ekonomika bude v 2. kvartáli pokračovať v zotavovaní, najmä v dôsledku oživenia sektora služieb.