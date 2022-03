Bundesbank: Vojna na Ukrajine výrazne spomalí nemeckú ekonomiku

Frankfurt nad Mohanom 21. marca (TASR) - Ruská agresia voči Ukrajine môže mať rozsiahly negatívny vplyv na nemeckú ekonomiku, varuje nemecká centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa Bundesbank môže vojna znížiť rastový potenciál najväčšej európskej ekonomiky a tento rok ju môže stiahnuť až do recesie.



"Vplyvy ruskej invázie na Ukrajinu zrejme výrazne spomalia nemeckú ekonomickú aktivitu v marci," uvádza sa v mesačnej správe Bundesbank. Pôvodne sa predpokladalo, že nemeckú ekonomiku čaká v 2. kvartáli výrazné postpandemické oživenie. Podľa centrálnej banky sú aktuálne očakávania podstatne nižšie.



Nemecká ekonomika zrejme v 1. kvartáli zaznamená stagnáciu, prognózuje Bundesbank. Iní ekonómovia počítajú s poklesom, čo by znamenalo technickú recesiu, keďže nemecký hrubý domáci produkt (HDP) sa znížil aj v poslednom štvrťroku 2021.



Podľa centrálnej banky mnohé nemecké firmy prežili poslednú pandemickú vlnu relatívne dobre a problémy s nedostatkami surovín začali slabnúť. "Avšak pre ruskú inváziu na Ukrajinu sa problémy v rámci dodávateľských reťazcov zrejme opäť zhoršili už v marci," uvádza. K tomu je potrebné ešte pripočítať nárast cien energií. "To zrejme utlmí spotrebu domácností a produkciu v energeticky intenzívnych odvetviach," doplnila.



Bundesbank neočakáva, že by sa ceny v dohľadnom čase opäť znížili. "Inflácia sa pre vojnu na Ukrajine zrejme v najbližších mesiacoch zrýchli, predovšetkým z dôvodu nárastu cien energií," dodala.