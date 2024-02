Bundesbank vykázala veľkú stratu za minulý rok

Frankfurt nad Mohanom 23. februára (TASR) - Nemecká centrálna banka Bundesbank vykázala za rok 2023 veľkú stratu. A uviedla, že očakáva ďalšie straty, takže je nepravdepodobné, že by nejaký čas odviedla do štátnej kasy dividendy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Bundesbank v piatok oznámila, že v minulom roku zaznamenala stratu 21,6 miliardy eur. V dôsledku toho vymaže takmer všetky svoje rezervy, keďže časť z vlaňajšej straty vo výške 2,4 miliardy eur bude pokrytá z rezerv.



Európska centrálna banka (ECB) aj niektoré z najväčších národných centrálnych bánk v eurozóne generujú veľké straty, vyčerpávajú rezervy a veľkú časť vlastného imania, pretože výrazne vyššie úrokové sadzby ich nútia vyplácať komerčným bankám na úrokoch miliardy eur. Táto finančná záťaž bude pravdepodobne pretrvávať niekoľko rokov, upozornil prezident Bundesbank Joachim Nagel.



Nagel aj v tomto roku očakáva značnú stratu nemeckej centrálnej banky, ktorá presiahne zvyšné rezervy vo výške 700 miliónov eur. Bundesbank tak bude nútená preniesť straty dopredu a vyrovnať ich až budúcimi ziskami. "Nepredpokladáme preto, že by sme boli schopní rozdeľovať nejaký zisk, a to dlhší čas," dodal Nagel.



Väčšina strát je výsledkom desaťročného programu stimulov ECB z obdobia nadmerne nízkej inflácie pred pandémiou ochorenia COVID-19.



ECB napumpovala na trhy hotovosť v hodnote biliónov eur, aby stimulovala hospodársky rast. Väčšina tejto prebytočnej likvidity, 3,5 bilióna eur sa stále premieľa vo finančnom systéme.



Európska centrálna banka musí teraz platiť veriteľom úroky z vkladov vo výške 4 %, zatiaľ čo jej nakúpené aktíva, väčšinou vládne dlhy, vynášajú oveľa menej.



Straty neobmedzujú schopnosť centrálnych bánk fungovať, pretože na rozdiel od komerčných veriteľov môžu pokračovať aj so záporným vlastným imaním. Straty však obmedzujú ich schopnosť vyplácať dividendy do štátnych rozpočtov. Tie boli v minulosti stálym zdrojom príjmov vlád, čo otvára dvere kritike centrálnych bánk.



Americká banka Morgan Stanley odhaduje, že straty v ECB a národných centrálnych bankách, bežne nazývaných Eurosystém, sa tento rok ešte zvýšia, kým v roku 2025 klesnú. "Odhadujeme, že Eurosystém bude čeliť stratám vo výške 56,6 miliardy eur v roku 2023, 62,2 miliardy eur v roku 2024 a 12,3 miliardy eur v roku 2025," uvádza sa v správe analytikov Morgan Stanley.