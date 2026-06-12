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Bundesbank znížila prognózu rastu nemeckej ekonomiky
Vyššie náklady na energie, ako sú ropa a plyn, zároveň zvyšujú infláciu.
Autor TASR
Franfkurt nad Mohanom 12. júna (TASR) - Nemecká centrálna banka znížila prognózy rastu domácej ekonomiky. Dôvodom je konflikt na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Bundesbank v tomto roku počíta už len s minimálnym reálnym rastom hrubého domáceho produktu (HDP). Po očistení o kalendárne vplyvy by mal stúpnuť o 0,5 %. Bundesbank je tak ešte o niečo pesimistickejšia než v decembri, keď očakávala expanziu o 0,6 %.
„Prudký nárast cien energií znižuje kúpnu silu domácností a ich výdavky,“ uviedla Bundesbank. Energetický cenový šok podľa nej zrýchľuje infláciu. Negatívny vplyv na podnikateľský sektor majú tiež narušenia dodávok. Ekonomika by sa podľa centrálnej banky mohla začať oživovať až po slabých letných mesiacoch.
Bundesbank na budúci rok očakáva zrýchlenie tempa rastu na 0,8 % a v roku 2028 na 1,4 %. Ekonomiku však bude naďalej brzdiť nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a vysoké náklady na prácu a energie.
Vyššie náklady na energie, ako sú ropa a plyn, zároveň zvyšujú infláciu. Bundesbank v tomto roku počíta s harmonizovanou infláciou na úrovni 2,9 %. V roku 2027 by mala mierne klesnúť na 2,7 % a v roku 2028 na 1,9 %.
Bundesbank v tomto roku počíta už len s minimálnym reálnym rastom hrubého domáceho produktu (HDP). Po očistení o kalendárne vplyvy by mal stúpnuť o 0,5 %. Bundesbank je tak ešte o niečo pesimistickejšia než v decembri, keď očakávala expanziu o 0,6 %.
„Prudký nárast cien energií znižuje kúpnu silu domácností a ich výdavky,“ uviedla Bundesbank. Energetický cenový šok podľa nej zrýchľuje infláciu. Negatívny vplyv na podnikateľský sektor majú tiež narušenia dodávok. Ekonomika by sa podľa centrálnej banky mohla začať oživovať až po slabých letných mesiacoch.
Bundesbank na budúci rok očakáva zrýchlenie tempa rastu na 0,8 % a v roku 2028 na 1,4 %. Ekonomiku však bude naďalej brzdiť nedostatok kvalifikovaných pracovníkov a vysoké náklady na prácu a energie.
Vyššie náklady na energie, ako sú ropa a plyn, zároveň zvyšujú infláciu. Bundesbank v tomto roku počíta s harmonizovanou infláciou na úrovni 2,9 %. V roku 2027 by mala mierne klesnúť na 2,7 % a v roku 2028 na 1,9 %.