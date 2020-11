Bundesbank:Finančný sektor je na koniec prechodného obdobia pripravený

Frankfurt nad Mohanom 2. novembra (TASR) - Finančný sektor je pripravený na koniec prechodného obdobia a odchod Británie z Európskej únie. Uviedla to v pondelok nemecká centrálna banka Bundesbank.



"Aj v prípade, že by sa ešte objavilo niečo nepredvídateľné, nemal by byť problém. Tie najväčšie nástrahy sme do veľkej miery zvládli," citovala agentúra DPA člena predstavenstva Bundesbank Joachima Wuermelinga. Ako dodal, regulátori, dohľad a banky urobili všetko preto, aby 1. januára 2021 nedošlo k žiadnym otrasom. "Z nášho pohľadu sa brexit môže uskutočniť," povedal Wuermeling.



Británia oficiálne vystúpila z Európskej únie 31. januára. Do konca tohto roka však platí prechodné obdobie, počas ktorého sa Brusel a Londýn majú dohodnúť na budúcich obchodných vzťahoch. Napriek tomu, že do konca roka zostávajú už iba dva mesiace, vyjednávači z EÚ a Británie stále rokujú.



Banky so sídlom v Londýne, ktoré chcú aj po skončení prechodného obdobia ponúkať svoje služby v krajinách Európskej únie, musia získať novú licenciu. Podľa Bundesbank v Nemecku o takúto licenciu požiadalo doteraz 64 finančných inštitúcií. Väčšina z nich ju už dostala.



Nemecko očakáva, že v dôsledku brexitu vznikne v nemeckom bankovom sektore približne 2500 nových pracovných miest. Drvivá väčšina sa vytvorí vo finančnom centre krajiny - Frankfurte nad Mohanom.