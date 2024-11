Bundesbank: Nemecká ekonomika bude stagnovať, trh práce sa ochladzuje

Frankfurt nad Mohanom 19. novembra (TASR) - Nemecká ekonomika bude v posledných troch mesiacoch roka pravdepodobne stagnovať, keďže trh práce sa naďalej ochladzuje. Hrozia jej tiež možné nové clá. Uviedla to v utorok centrálna banka Bundesbank. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Najväčšia európska ekonomika v 3. štvrťroku 2024 nečakane vzrástla, hoci len o 0,2 %. Podľa Bundesbank však nič nenasvedčuje tomu, že by jej rast mal pokračovať, keďže dopyt zo zahraničia a investície zostávajú slabé.



"Všetky kľúčové zložky dopytu preto v súčasnosti ponúkajú len malý dôvod na viditeľné krátkodobé oživenie nemeckej ekonomiky," uviedla Bundesbank vo svojej mesačnej správe.



Varovala tiež, že možné "nové colné bariéry predstavujú značné dodatočné riziká pre medzinárodný obchod". To je pravdepodobný odkaz na protekcionistický postoj novozvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý by mohol tvrdo zasiahnuť nemeckú exportne orientovanú ekonomiku.



Pochmúrny obraz domáceho hospodárstva pomáha vysvetliť posun v postoji Bundesbank k politike Európskej centrálnej banky (ECB). A to od zamerania sa na boj proti inflácii k väčšiemu dôrazu na stimuláciu hospodárskeho rastu prostredníctvom nižších nákladov na pôžičky.



Vysoký rast miezd, ktorý bol donedávna zdrojom obáv z možného oživenia inflácie, pravdepodobne vyvrcholil v 3. štvrťroku na úrovni 8,8 % v prípade kolektívnych zmlúv. Teraz bude zrejme "viditeľne miernejší", domnieva sa Bundesbank.



"Vzhľadom na dlhotrvajúcu slabosť nemeckej ekonomiky a výrazne nižšiu mieru inflácie možno očakávať, že nadchádzajúce rokovania o mzdách vyústia do výrazne miernejších dohôd ako v predchádzajúcich dvoch rokoch," dodala.