Bundesrat schválil daňové úľavy na podporu firiem a investícií

Berlín 11. júla (TASR) - Horná komora nemeckého parlamentu Bundesrat v piatok schválila daňové úľavy v hodnote desiatok miliárd eur na podporu firiem a zvýšenie investícií. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Balík daňových úľav prešiel v Bundesrate niekoľko týždňov po tom, čo ho schválila dolná komora, Bundestag. „Musíme čo najrýchlejšie opäť urobiť Nemecko atraktívnym pre súkromné investície,“ povedal kancelár Friedrich Merz.



Opatrenia zahŕňajú pre firmy možnosť odpísať si hodnotu investícií do strojov z daní, keďže Merzova vláda sa snaží oživiť hospodársky rast najväčšej európskej ekonomiky po dvoch po sebe nasledujúcich rokoch poklesu. Balík sľubuje tiež postupné zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb zo súčasných 15 % na desať percent do roku 2032. Okrem toho zahŕňa daňové stimuly na nákup elektromobilov.



Minister financií Lars Klingbeil uviedol, že daňové úľavy zvýšia konkurencieschopnosť Nemecka. „Ak zabezpečíme hospodársky rast, porastú aj príjmy štátu,“ povedal. Odhaduje sa, že balík daňových úľav prinesie vláde v Berlíne, spolkovým krajinám a miestnym samosprávam stratu daňových príjmov vo výške približne 48 miliárd eur.



Na podporu nemeckých spolkových krajín, z ktorých niektoré sú vysoko zadlžené, sa vláda v Berlíne dohodla, že ich straty na výbere daní bude určitý čas, a to do roku 2029, pokrývať rozdelením príjmov z dane z pridanej hodnoty (DPH).



Bundesrat má tiež rozhodnúť, či predĺži reguláciu nájomného v niektorých rezidenčných oblastiach do konca roka 2029. Pravidlá zavedené v roku 2015 obmedzujú nové nájomné pre nájomníkov v týchto oblastiach na desať percent nad miestnym priemerom.



Obe opatrenia boli dohodnuté ako súčasť vládnej koaličnej dohody medzi Merzovými konzervatívcami a stredoľavými sociálnymi demokratmi, ktorí nastúpili do úradu začiatkom mája.