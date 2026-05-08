Bundesrat zablokoval plán na jednorazové príspevky pre zamestnancov
Vládny návrh zákona predpokladal, že zamestnávatelia budú môcť v tomto roku vyplatiť zamestnancom odmenu vo výške 1000 eur, ktorá bude oslobodená od daní a odvodov.
Autor TASR
Berlín 8. mája (TASR) - Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) v piatok privítala rozhodnutie hornej komory parlamentu (Bundesrat), ktorá zablokovala vládny plán na kompenzácie pre zamestnancov v čase energetickej krízy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Veto zo strany Spolkovej rady v Berlíne predstavuje „nevyhnutné núdzové zabrzdenie“, uviedol prezident DIHK Peter Adrian. Dobre mienený príspevok nesmie viesť k dodatočným nákladom pre podniky, dodal. Potrebné sú podľa neho opatrenia, ktorú uľahčia situáciu firiem v oblasti energie, daní, nákladov na prácu a byrokracie.
Vládny návrh zákona predpokladal, že zamestnávatelia budú môcť v tomto roku vyplatiť zamestnancom odmenu vo výške 1000 eur, ktorá bude oslobodená od daní a odvodov. Návrh, ktorý v piatok zablokovala horná komora parlamentu, odkazoval na vysoké ceny energií, ktoré sú v dôsledku vojny na Blízkom východe pre mnohých obyvateľov Nemecka čoraz väčšou záťažou.
Horná komora nemeckého parlamentu schválila reformu verejného obstarávania
Horná komora nemeckého parlamentu (Bundesrat) v piatok schválila reformu práva verejného obstarávania, ktorej cieľom je výrazne urýchliť realizáciu verejných zákaziek. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Legislatíva napríklad zvyšuje hornú hranicu pre zákazky spolkovej vlády, ktoré je možné zadávať priamo, na 50.000 eur. Doposiaľ bol tento limit stanovený na 1000 eur pre služby a na 3000 eur pre stavebné zákazky. S pomocou nových predpisov by sa mali rýchlejšie premeniť na konkrétne investície aj prostriedky z fondu na rozvoj infraštruktúry, ktorý má k dispozícii 500 miliárd eur.
Vytvorením špeciálneho fondu pre infraštruktúru vznikli finančné predpoklady pre investície v historickom rozsahu, uviedla štátna tajomníčka ministerstva hospodárstva Gitta Connemannová. Nemecko teraz získa právo verejného obstarávania, ktoré už nebude brzdou, ale príležitosťou, a ktoré nebude organizovať stagnáciu, ale pokrok, dodala.
