Bundestag bude v piatok hlasovať o zákone o vykurovaní budov

Berlín 4. júla (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu by mala ešte tento týždeň schváliť zákon o vykurovaní budov. Prerokovanie zákona v druhom a treťom čítaní je v Bundestagu naplánované na piatok (7. 7.), uviedli v utorok predstavitelia vládnej koalície. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Tri strany koalície kancelára Olafa Scholza sa na podobe spornej normy dohodli minulý týždeň po zapracovaní úprav. Základným cieľom legislatívy je nahradiť vykurovacie systémy, ktoré využívajú plyn a iné fosílne palivá, ekologickejšími alternatívami. Scholz opakovane vyjadril želanie, aby Bundestag zákon schválil ešte pred svojou letnou prestávkou, ktorá sa začína 8. júla.



Schvaľovací proces zdržiaval jeden z menších koaličných partnerov, liberálna Slobodná demokratická strana (FDP). Jej hlavnou požiadavkou bolo, aby sa domácnostiam poskytlo viac času na výmenu vykurovacích systémov. Návrh zákona predložil minister hospodárstva Robert Habeck zo strany Zelených s podporou sociálnych demokratov (SPD) kancelára Scholza.



Legislatíva stanovuje, že od začiatku roka 2024 by mali prakticky všetky nové vykurovacie systémy v budovách čerpať 65 % energie z obnoviteľných zdrojov. V praxi by to znamenalo zákaz inštalácie nových kotlov na olej a plyn.