Bundestag čoskoro schváli sprísnený zákon o boji proti praniu peňazí

Berlín 25. júna (TASR) - Po mesiacoch odkladov sa nemecký parlament chystá prijať zákon na sprísnenie boja proti praniu špinavých peňazí ešte pred letnými prázdninami. Návrh legislatívy by mal v stredu (26. 6.) prerokovať finančný výbor Bundestagu. Snemovňa by o ňom potom mohla hlasovať už tento alebo budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v utorok odvolala na zdroje z prostredia vládnej koalície.



Jedným z cieľov zákona o prevencii finančnej kriminality je vytvorenie nového orgánu, ktorý by koordinoval analýzy, vyšetrovanie a dohľad nad prípadmi prania špinavých peňazí. Nové vyšetrovacie centrum sa má zamerať na významné medzinárodné prípady s väzbou na Nemecko.



Návrh zákona už Bundestag prerokoval v prvom čítaní, potom však na niekoľko mesiacov uviazol vo finančnom výbore. V rámci trojčlennej vládnej koalície sa voči návrhu nevyskytli žiadne zásadné pripomienky, uviedli zdroje DPA. Podľa predkladateľov nová legislatíva odstráni všetky známe medzery v boji proti praniu špinavých peňazí a zvýši aj tlak na sankcionované osoby, napríklad z Ruska.