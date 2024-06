Bundestag preverí rozhodnutie o odstavení jadrových elektrární

Berlín 4. júna (TASR) - Nemecký opozičný blok CDU/CSU inicioval v utorok zriadenie parlamentného vyšetrovacieho výboru, ktorý preskúma rozhodnutie vlády o definitívnom odstavení atómových elektrární. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Kresťanskodemokratická únia (CDU) a jej bavorská sesterská strana Kresťanskosociálna únia (CSU) tvoria v Bundestagu najsilnejšiu frakciu a ich hlasy postačujú na ustanovenie vyšetrovacieho výboru.



Nemecko sa v roku 2011 rozhodlo postupne vyradiť jadrové elektrárne z prevádzky v horizonte približne desiatich rokov. Posledné tri z celkovo 17 reaktorov mali byť odpojené od siete do 31. decembra 2022. V dôsledku energetickej krízy, spôsobenej prerušením dodávok ruského plynu po začiatku vojny na Ukrajine, vláda rozhodla, že v prevádzke zostanú o tri a pol mesiaca dlhšie do 15. apríla 2023.



Kresťanskodemokratická opozícia tvrdí, že elektrárne mohli fungovať podstatne dlhšie a dodávať tak elektrinu aj v súčasnosti. Rozchod s jadrom presadzovala najmä strana Zelených, ktorá kontroluje ministerstvo hospodárstva. Strana vzišla zo západonemeckého protijadrového hnutia v 80. rokoch a postupné vyradenie jadrovej energie od začiatku patrilo k jej najdôležitejším politickým cieľom. Jens Spahn, podpredseda parlamentnej frakcie CDU/CSU Zelených v utorok obvinil, že uprednostňujú stranícke záujmy pred záujmami krajiny.



V apríli sa v Bundestagu uskutočnilo mimoriadne zasadnutie jeho výboru pre ochranu klímy a energetiku. Blok CDU/CSU ho zvolal v reakcii na správu časopisu Cicero. Podľa nemeckého mesačníka sa na jar 2022 na ministerstve hospodárstva aj na ministerstve životného prostredia potláčali interné obavy z ukončenia výroby jadrovej energie. V dôsledku toho sa údajne k ministrovi hospodárstva Robertovi Habeckovi nedostali dôležité informácie, čo on poprel. Na stretnutiach s prevádzkovateľmi jadrových elektrární podľa svojich vyjadrení vždy dostal odpovede na všetky položené otázky.



Ministerstvá hospodárstva a životného prostredia sa v marci 2022 v spoločnej správe vyslovili proti predĺženiu životnosti jadrových elektrární. Rozhodnutie nasledovalo potom, ako ich prevádzkovatelia v rovnakom mesiaci oznámili, že palivové články sú opotrebované, povedal v apríli Habeck.



Posledné aktívne reaktory odpojili v Nemecku od siete okolo polnoci z 15. na 16. apríla 2024.