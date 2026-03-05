< sekcia Ekonomika
Bundestag schválil reformu podpory v nezamestnanosti
Nový systém by umožnil znížiť podporu v nezamestnanosti o 30 % na tri mesiace poberateľom, ktorí odmietnu pracovnú ponuku, vynechajú návštevu na úradu práce alebo odmietnu rekvalifikačné kurzy.
Autor TASR
Berlín 5. marca (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag) vo štvrtok schválila reformu zákona o podpore v nezamestnanosti, ktorá zahŕňa možnosť prísnejších sankcií pre žiadateľov. Nový systém má nahradiť existujúcu základnú sociálnu dávku, tzv. občiansky príjem, ktorú poberá v Nemecku približne 5,5 milióna ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Sociálny štát už v niektorých oblastiach nie je spravodlivý,“ uviedol Carsten Linnemann, generálny sekretár Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelára Friedricha Merza. Ľudia, ktorí sú schopní pracovať, by mali využívať svoj potenciál „v maximálnom rozumnom rozsahu“, zdôraznil. Občiansky príjem, ktorý zaviedla bývalá nemecká vláda v roku 2023, čelil od začiatku ostrej kritike Merzových konzervatívcov. Reforma systému sa dostala medzi kľúčové body koaličnej zmluvy, ktorú uzavreli kresťanskí demokrati so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) začiatkom minulého roka.
Nový systém by umožnil znížiť podporu v nezamestnanosti o 30 % na tri mesiace poberateľom, ktorí odmietnu pracovnú ponuku, vynechajú návštevu na úradu práce alebo odmietnu rekvalifikačné kurzy. V krajnom prípade hrozí aj úplné zrušenie podpory. Návrh zákona musí ešte potvrdiť horná komora parlamentu (Bundesrat). V prípade schválenia by začal platiť v júli 2026.
