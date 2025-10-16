< sekcia Ekonomika
Bundestag schválil samosprávam kompenzácie za výpadky daňových príjmov
Legislatíva vychádza z dohody medzi kancelárom Friedrichom Merzom a premiérmi 16 spolkových krajín.
Autor TASR
Berlín 16. októbra (TASR) - Nemecká vláda bude do roku 2029 nahrádzať výpadky daňových príjmov, ktoré vzniknú samosprávam v dôsledku programu na podporu hospodárskeho rastu. Zodpovedajúci návrh schválila vo štvrtok dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Legislatíva vychádza z dohody medzi kancelárom Friedrichom Merzom a premiérmi 16 spolkových krajín. Reaguje na miliardové úľavy pre firmy, ktoré schválila vládna koalícia v Berlíne s cieľom stimulovať najväčšiu európsku ekonomiku. Mestám a obciam, z ktorých mnohé sú už vysoko zadlžené, v dôsledku týchto úľav v nasledujúcich rokoch hrozia straty na daňových príjmoch vo výške približne 13,5 miliardy eur. Tieto výpadky teraz v plnej miere kompenzuje spolková vláda za predpokladu, že po Bundestagu legislatívu schváli aj horná komora parlamentu Bundesrat.
