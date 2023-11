Bundestag schválil zákon na podporu rastu nemeckej ekonomiky

Berlín 17. novembra (TASR) - Dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag) v piatok schválila vládny plán opatrení na podporu spomaľujúceho sa hospodárstva. Takzvaný zákon o rastových príležitostiach sa zameriava na daňové úľavy pre podniky do roku 2028 a urýchlenie povoľovacích konaní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Úľavy majú predstavovať sedem miliárd eur ročne. Zákon presadili poslanci vládnej koalície kancelára Olafa Scholza. Opozičné strany ho odmietli ako nepostačujúci. Jedným z kľúčových prvkov legislatívy je zvýhodnenie investícií do ochrany klímy. Znamená to, že rámci priamej finančnej podpory sa má podnikom dotovať 15 % ich výdavkov na opatrenia zvyšujúce energetickú účinnosť. Plánujú sa aj daňové stimuly na podporu bytovej výstavby, ktorá sa zmieta vo vážnej kríze. Počíta sa tiež so stimulmi v oblasti vedy a výskumu.



Zákon musí následne schváliť horná komora parlamentu, Spolková rada (Bundesrat). Legislatíva tam môže naraziť na prekážky. Zástupcovia spolkových krajín totiž kritizujú, že dve tretiny nákladov na plánované daňové úľavy by pripadli na miestne orgány. Je preto pravdepodobné, že zákon poputuje do sprostredkovateľského výboru, ktorého úlohou je riešiť spory medzi oboma komorami.



Najväčšej európskej ekonomike sa v súčasnosti nedarí. Vláda v Berlíne zverejnila v októbri revidovanú prognózu, podľa ktorej sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v tomto roku zníži o 0,4 %. To predstavuje výrazné zhoršenie oproti aprílovej predpovedi, keď sa ešte počítalo s rastom na úrovni 0,4 %.