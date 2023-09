Bundestag schválil zákon o ekologickejšom vykurovaní budov

Berlín 8. septembra (TASR) - Nemecký parlament schválil v piatok kontroverzný návrh zákona o vykurovaní budov. Jeho cieľom je nahradenie fosílnych palív ekologickejšími zdrojmi, čo by malo urýchliť znižovanie emisií skleníkových plynov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nové pravidlá o vykurovaní budov, o ktorých sa niekoľko mesiacov viedli intenzívne politické diskusie, vyžadujú, aby všetky nové vykurovacie systémy v nových aj starších budovách čerpali 65 % energií z obnoviteľných zdrojov. V prípade nových budov budú tieto pravidlá platiť od začiatku budúceho roka, zatiaľ čo pri starších budovách vstúpia do platnosti neskôr.



Takzvaný vykurovací zákon musí ešte schváliť Spolková rada (Bundesrat), ktorá zastupuje 16 spolkových krajín. Stúpenci zákona tvrdia, že je nevyhnutný na zníženie emisií a na to, aby Nemecko splnilo svoje klimatické záväzky. Odporcovia zasa tvrdia, že nové požiadavky budú pre firmy a domácnosti predstavovať ďalšie vysoké náklady.