Burberry vykázal za rok 2024/25 čistú stratu, plánuje prepúšťanie

Londýn 14. mája (TASR) - Britský výrobca luxusného tovaru Burberry vykázal za minulý obchodný rok 2024/2025 čistú stratu. Oznámil zároveň, že priebehu dvoch rokov by mohol prepustiť takmer pätinu zamestnancov, aby znížil náklady. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Módny dom známy výrobkami s typickým károvaným vzorom prechádza reštrukturalizáciou, ktorá mu má pomôcť zvýšiť predaj a znížiť náklady, keďže globálny luxusný sektor zápasí so slabým dopytom spotrebiteľov, najmä z Číny.



Spoločnosť Burberry zaznamenala za 12 mesiacov do konca marca 2025 čistú stratu 75 miliónov libier (89,22 milióna eur) po zisku 270 miliónov GBP v predchádzajúcom roku.



Tržby Burberry pritom klesli o 17 % na 2,46 miliardy GBP. Upravený prevádzkovým zisk vo výške 26 miliónov GBP však prekonal odhad analytikov, ktorí očakávali, že sa zníži na 11 miliónov GBP zo 418 miliónov GBP rok predtým.



Vedenie v stredu oznámilo ďalšie opatrenia na úsporu nákladov do roku 2027. Plánuje pritom zrušiť približne 18 % pracovných miest na celom svete, čo sa dotkne 1700 ľudí.



„Aj keď pracujeme v zložitých makroekonomických podmienkach a sme stále v počiatočných fázach nášho obratu, som optimistickejší ako kedykoľvek predtým a veríme, že sú pred nami lepšie dni,“ povedal generálny riaditeľ Joshua Schulman.



Schulman vlani v júli nahradil vo funkcii Jonathana Akeroyda. Sľúbil, že získa späť zákazníkov, pričom sa zameria na tzv. základné vrchné oblečenie, vrátane známych trenčkotov.



Základné vrchné oblečenie a šatky Burberry prekonali ostatné produkty, uviedla skupina vo výkaze ziskov, čo je pozitívny signál pre plán obratu, ktorý módny dom spustil vlani v novembri.



Vedenie ale zároveň varovalo, že ekonomické prostredie sa stalo „neistejším vzhľadom na geopolitický vývoj“, keďže vplyv amerických ciel ohrozuje dôveru spotrebiteľov.



(1 EUR = 0,8406 GBP)