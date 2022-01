Burberry zvyšuje výhľad zisku po zrýchlení tržieb

Londýn 19. januára (TASR) - Britský výrobca luxusného tovaru Burberry v stredu zvýšil odhad zisku za finančný rok 2021/2022 po zrýchlení rastu tržieb v uplynulom 3. štvrťroku. Prispel k tomu najmä silný odbyt oblečenia za nezľavnené ceny a koženého tovaru. A tiež lepšie výsledky v Ázii a Európe.



Britská spoločnosť, známa svojím károvaným vzorom a monogramom TBC, najnovšie predpovedá, že jej upravený prevádzkový zisk za rok do konca marca 2022 stúpne o približne 35 % pri konštantných výmenných kurzoch.



Analytici očakávajú v priemere nárast zisku o 19 % na 472 miliónov libier (564,10 milióna eur).



Módny dom uviedol tiež, že jeho tzv. porovnateľný predaj v obchodoch otvorených viac ako rok za plnú cenu bol v období október-december 2021 o 26 % vyšší ako v rovnakom období pred dvoma rokmi, teda pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu.



Celkové porovnateľné tržby však v uplynulom 3. štvrťroku klesli o 3 % v dôsledku plánovaného zníženia cien.



Predseda predstavenstva Gerry Murphy vyhlásil, že rast predaja za plnú cenu sa od 2. štvrťroka (júl-september) zrýchlil, čo odráža vyššiu kvalitu podnikania.



Dodal, že aj napriek pretrvávajúcim výzvam je presvedčený, že Burberry ukončí finančný rok so silnými výsledkami a vytvorí vynikajúcu platformu, na ktorej bude môcť stavať nový generálny riaditeľ Jonathan Akeroyd, ktorý nastúpi do funkcie v apríli.



(1 EUR = 0,83673 GBP)