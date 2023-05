Burgenland podporil miestneho vinára kúpou 200.000 fliaš sektu

Viedeň 20. mája (TASR) - Spolková krajina Burgenland nakúpila tento týždeň prostredníctvom svojej agentúry na podporu podnikania 200.000 fliaš šumivého vína. Transakcia má zaručiť likviditu spoločnosti A-Nobis vinára Norberta Szigetiho z obce Zurndorfu v okrese Neusiedl am See. Szigeti chce víno troch rokoch spätne odkúpiť. TASR správu prevzala z portálu stanice ORF.



Pivnicu na výrobu šumivého vína A-Nobis postavenú za osem miliónov eur otvorili v Zurndorfe v roku 2020. Pandémia nového koronavírusu následne vinárstvu spôsobila vážne finančné ťažkosti. Jej majiteľ sa preto obrátil na Burgenlandskú podnikateľskú agentúru, aby mu pomohla s plnením bežných platobných záväzkov.



Šumivé víno musí zrieť najmenej tri roky, čo prináša vysoké nálady, ale žiaden obrat, vysvetlili Szigeti. "Mohli sme to financovať inak, cez banku alebo súkromne. Rozhodli sme sa však využiť služby Burgenlandskej podnikateľskej agentúry," uviedol vinár.



Za predaj vína získal 800.000 eur. Konateľ agentúry Harald Zagiczek to označil za dobrý model financovania. Aj v prípade platobnej neschopnosti podniku bude mať agentúra k dispozícii 200.000 fliaš sektu, vysvetlil. Zagiczek však predpokladá, že Szigeti šumivé víno spätne odkúpi aj vrátane úrokov a nákladov na skladovanie.



Najdôležitejšou úlohou agentúry je podporovať v Burgenlande existujúce podniky, zdôraznil. Touto cestou získal podnik potrebný kapitál, pričom agentúra v pozícii investora minimalizovala riziko budúcej straty, dodal Zagiczek.



Szigeti podľa vlastných údajov vlani predal 250.000 fliaš sektu. V tomto roku očakáva predaj okolo 400.000 fliaš. Cena jednej fľaše z produkcie vinárstva A-Nobis sa v závislosti od kvality pohybuje v rozpätí 18 až 75 eur.