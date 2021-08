Búrky na východnom Slovensku spôsobili výpadky elektriny

Košice/Prešov 17. augusta (TASR) – Výpadky elektriny takmer na 6500 odberných miestach zaznamenala spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) v dôsledku nočnej búrky a silného vetra v Košickom aj Prešovskom kraji. Bez elektriny je zhruba ešte polovica z nich, a to v lokalitách Košice - Luník IX, Olšovany, Vechec, Sirník, Brehov, Veľké Revištia a Budulov v Moldave nad Bodvou. Pre TASR to uviedla hovorkyňa VSD Andrea Danihelová.



Podľa jej slov došlo k 12 poruchám na napäťovej úrovni vysokého napätia. Medzi najviac dotknutými boli okrem košického Luníka IX a obcí Vechec či Veľké Revištia aj územia Košice - Myslava, Ďurkov, Ruskov, Čierna Lehota, Turňa nad Bodvou, Vranov na Topľou, Slovenské Nové Mesto, Hatalov, Veľké Kapušany, Choňkovce a Nižný Hrušov.



"Vďaka rýchlemu zásahu pohotovostných zložiek VSD v teréne v kombinácii s dispečerským riadením sa nám podarilo časť odberateľov zásobiť. Predpokladáme odstránenie príčiny poruchy a obnovenie distribúcie elektriny aj do posledných odberných miest v priebehu dnešného dňa," dodala.