Búrky spôsobili na strednom Slovensku poruchy elektrických vedení

Žilina 17. júla (TASR) - Silné búrky, ktoré sa v pondelok popoludní prehnali Žilinským a Banskobystrickým krajom, spôsobili rozsiahle výpadky elektriny. Pocítilo ich približne 20.000 odberných miest. Mimo prevádzky zostalo na dlhší alebo kratší čas približne 400 distribučných trafostaníc v správe Stredoslovenskej distribučnej (SSD). TASR o tom informoval špecialista externej komunikácie SSD Miroslav Gejdoš.



Najzasiahnutejšími regiónmi sú Považie, Kysuce, Orava, Liptov, Horehronie a Hont. "Príčinou porúch sú najmä stromy a konáre popadané na elektrické vedenia. Tam, kde je to možné, prebiehajú manipulácie, vďaka ktorým dokážu energetici dopraviť elektrinu do domácností po nepoškodených elektrických vedeniach z iných okruhov," opísal Gejdoš.



Viaceré z porúch by sa energetikom malo podľa neho podariť vyriešiť už v najbližších hodinách, na mnohých miestach si však opravy vyžadujú dlhší čas. "Všetko bude závisieť predovšetkým od rozsahu poškodenia a prístupnosti zasiahnutého miesta. Pracovníci sú v plnom nasadení a robia všetko, čo je v ich silách, aby obnovili dodávku elektriny pre všetky odberné miesta v čo najkratšom čase. Dotknutých obyvateľov žiadajú o pochopenie a trpezlivosť," dodal.