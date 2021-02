Akcie po celom svete pokračujú v raste a prelamovaní rekordov

New York/Frankfurt nad Mohanom/Paríž 8. februára (TASR) - Svetové akcie pokračujú v raste aj na začiatku nového týždňa a dostali sa na nové rekordy. Cena referenčnej európskej ropy Brent prekročila 60 USD (50,07 eura) za barel (159 litrov). Akcie podporujú predovšetkým nádeje na nové stimuly v USA, ktoré by Kongres mohol schváliť ešte tento mesiac, rovnako ako optimizmus týkajúci sa očkovania proti COVID-19.



Globálny index MSCI All Country World Index (ACWI) sa v pondelok dostal na nové maximum, nový rekord stanovil už deviatykrát v tomto roku. Kľúčový japonský index Nikkei 225 posilnil o 2,12 % a prvýkrát od roku 1990 sa dostal nad hranicu 29.000 bodov (zatvoril na 29.388,50 bodu). Polepšili si aj čínske akcie. V Európe sa na nové maximum dostal kľúčový nemecký index Dax a v USA otvorila Wall Street rastom, pričom na nové rekordy sa dostali všetky tri hlavné americké indexy Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq Composite.



Dax sa o 15.34 h SEČ nachádzal s plusom 0,47 % na 14.122,36 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 sa zvýšil o 0,81 %, taliansky FTSE MIB o 1,79 % a španielsky IBEX 35 o 0,35 %. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 bol o 15.34 h SEČ so ziskom 0,56 % na 3676,12 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 15.37 h SEČ s plusom 0,56 % na 411,90 bodu.



Na Wall Street sa kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average nachádzal o 15.47 h SEČ s plusom 0,64 % na 31.347,63 bodu. Širší index S&P 500 vzrástol o 0,45 % na 3904,42 bodu a Nasdaq Composite o 0,58 % na 13.936,31 bodu.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent sa v pondelok dostala najvyššie od vlaňajšieho januára. O 15:46 SEČ sa aprílový kontrakt na Brent predával s plusom 73 centov alebo 1,23 % po 60,07 USD za barel.