Akcie sa oslabujú pre zvýšenie napätia medzi USA a Čínou

Frankfurt nad Mohanom/Londýn/Tokio 2. augusta (TASR) - Akcie po celom svete sa v utorok oslabujú. Dôvodom je eskalácia napätia vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Čínou a nárast obáv zo spomalenia globálnej ekonomiky. Investori sa preto zbavujú rizikových aktív a nakupujú napríklad vládne dlhopisy.



Oslabením v utorok otvorili európske burzy, ktoré nasledovali negatívny trend z Ázie. Kľúčový nemecký index Dax sa o 9.29 h SELČ nachádzal so stratou 0,66 % na 13.390,09 bodu. Hlavný francúzsky index CAC 40 klesol o 0,45 %, taliansky FTSE MIB o 0,63 % a britský FTSE 100 o 0,13 %. Paneurópsky index STOXX Europe 600 sa o 9.32 h SELČ nachádzal s mínusom 0,70 % na 434,41 bodu a index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 so stratou 0,68 % na 3681,45 bodu.



Hlavný tokijský index Nikkei 225 sa oslabil o 1,42 % a uzavrel na 27.594,73 bodu. Šanghajský Composite Index klesol o 2,26 % na 3186,27 bodu a šenčenský index Shenzhen Component o 23,7 % na 12.120,02 bodu. Hongkonský Hang Seng v poslednej hodine obchodovania strácal 2,42 %. V mínuse sa ráno nachádzali aj futures na americké akcie.



Investori pozorne monitorujú prudký nárast napätia vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Čínou. Dôvodom je, že šéfka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová chce v rámci svojej cesty po Ázii navštíviť Taiwan. Čína, ktorá považuje Taiwan za súčasť svojho územia, dala už skôr najavo, že by to vnímala ako provokáciu a varovala "pred vážnymi následkami".