Akcie v USA klesli, pričom S&P 500 uzavrel v pásme korekcie

New York 13. marca (TASR) - Akcie v USA vo štvrtok opäť klesli, pričom širší index S&P 500 uzavrel v pásme korekcie. Dôvodom sú obavy z ciel, ktorými hrozí americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



S&P 500 sa vo štvrtok znížil o 1,39 % na 5521,52 bodu. To znamená, že uzavrel v pásme korekcie, teda viac ako 10 %, konkrétne 10,1 %, pod rekordným zatváracím maximom z 19. februára.



Kľúčový index Dow Jones Industrial Average sa oslabil štvrtý deň po sebe, keď stratil 537,36 bodu alebo 1,30 % a uzavrel na 40 813,57 bodu. Technologický index Nasdaq Composite, ktorý sa takisto už nachádza v korekcii, klesol o 1,96 % na 17.303,01 bodu.



Trump vo štvrtok ráno na svojej sociálnej platforme Truth pohrozil clami vo výške 200 % na dovoz alkoholu z Európskej únie (EÚ) ako odvetu za clo (50 %) Bruselu na whisky z USA. "To bude skvelé pre producentov vína a šampanského v USA," napísal. Neskôr ešte uviedol, že nezmenil názor na clá, ktoré sa majú zaviesť 2. apríla.



Chaotická Trumpova obchodná politika tento mesiac znervóznila investorov, ktorí sa obávajú, že naruší dôveru firiem aj spotrebiteľov. Pokles na akciových trhoch sa tento týždeň zintenzívnil. S&P 500 a Nasdaq sa od začiatku týždňa oslabili o 4,3 %, respektíve o 4,9 %. Dow Jones padol približne o 4,7 % a zrejme zaznamenaní najhorší týždeň od júna 2022.