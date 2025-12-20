< sekcia Ekonomika
Burza: Akcie v USA sa v piatok posilnili
Autor TASR
New York 20. decembra (TASR) - Akcie v USA sa v piatok (19. 12.) posilnili. Technologický sektor podporil najmä výrazný rast akcií spoločnosti Oracle. Obchodovanie sa nieslo v znamení oživenia záujmu o tituly spojené s umelou inteligenciou (AI). TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok polepšil o 183,04 bodu alebo o 0,38 % a uzavrel na 48.134,89 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,88 % na 6834,50 bodu a technologický index Nasdaq Composite o 1,31 % na 23.307,62 bodu. Pre všetky tri indexy to bol druhý rastový deň po sebe.
Akcie Oracle vyskočili o 6,6 % po tom, čo TikTok súhlasil s predajom svojich amerických operácií novému spoločnému podniku, ktorého súčasťou sú Oracle a investičná spoločnosť Silver Lake.
Rast zaznamenali aj ďalšie tituly spojené s umelou inteligenciou. Akcie výrobcu čipov Nvidia stúpli približne o 4 % po tom, čo agentúra Reuters informovala, že administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje povolenie predaja pokročilých AI čipov do Číny.
Akcie Micron Technology nadviazali na štvrtkový (18. 12.) 10-percentný rast a v piatok pridali ďalších približne 7 %. Dôvodom bol silný výhľad tržieb pre prebiehajúci kvartál.
Za celý obchodný týždeň si S&P 500 pripísal 0,1 %, Nasdaq 0,5 %, zatiaľ čo Dow klesol o 0,7 %.
