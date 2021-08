Akciové indexy v USA uzavreli týždeň nárastom na nové rekordy

New York 28. augusta (TASR) - Akciové indexy v USA uzavreli týždeň posilnením. Podporil ich prejav šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella, ktorý signalizoval, že Fed síce možno ešte do konca roka začne obmedzovať monetárne stimuly, ale nebude sa ponáhľať so zvyšovaním úrokových sadzieb, čo upokojilo investorov. Širší index S&P 500 rovnako ako technologický Nasdaq Composite sa dostali na nové rekordné maximá.



Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average si v piatok (27. 8.) polepšil o 242,68 bodu alebo 0,69 % a uzavrel na 35.455,80 bodu. S&P 500 vzrástol o 0,88 % na 4509,37 bodu, keď počas obchodovania sa dostal až na rekordných 4513,33 bodu. Technologický index Nasdaq Composite počas obchodovania takisto stúpol na nové maximum 15.144,48 bodu. Nakoniec uzavrel s plusom 1,23 % na 15.129,50 bodu.



Dow Jones si za celý uplynulý týždeň pripísal necelé 1 %, S&P 500 sa zvýšil o 1,5 % a Nasdaq o 2,8 %.



Powell na tradičnej výročnej konferencii centrálnych bankárov v Jackson Hole v piatok uviedol, že Fed zrejme do konca roka začne sťahovať niektoré svoje monetárne stimuly. Dodal však, že bude dlhšie trvať, kým Fed začne zvyšovať úrokové sadzby.



Podľa Powella sa ekonomika USA dostala do bodu, keď už nepotrebuje takú výraznú monetárnu podporu centrálnej banky. To signalizuje, že Fed zrejme ešte do konca roka začne obmedzovať nákupy dlhopisov. Vysoká inflácia je podľa neho dočasná a začne klesať smerom k dvojpercentnému cieľu. Ekonomika však má pred sebou ešte dlhú cestu, kým sa dosiahne plná zamestnanosť, čo je druhý cieľ centrálnej banky. Jeho splnenie je tiež podmienkou pre začiatok zvyšovania úrokových sadzieb.



Powell dodal, že vplyv niektorých faktorov, ktoré podporili rast cien, už začína slabnúť. "Inflácia na týchto úrovniach je samozrejme dôvodom pre obavy. Tieto však tlmí viacero faktorov, ktoré signalizujú, že tieto zvýšené úrovne sú zrejme len dočasné."