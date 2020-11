Akciové trhy pozitívne prijali výsledky volieb v USA a prudko rastú

Frankfurt nad Mohanom/Paríž/Miláno 9. novembra (TASR) - Európske akciové trhy sa na začiatku nového týždňa výrazne posilnili. Podporila ich všeobecne dobrá nálada na finančných trhoch a zvýšenie rizikového apetítu investorov po víťazstve Joa Bidena v prezidentských voľbách v USA.



Kľúčový nemecký index Dax sa v pondelok o 11.44 h SEČ nachádzal s plusom 1,98 % na 12.726,81 bodu. Už v minulom týždni si Dax výrazne polepšil, keď si napriek neistote týkajúcej sa výsledku volieb v USA pripísal 8 %.



Hlavný francúzsky index CAC 40 sa o 11.44 h SEČ nachádzal vyššie o 1,63 %, taliansky FTSE MIB o 2,24 % a španielsky IBEX 35 o 2,02 %. Index blue-chipov z eurozóny EuroStoxx 50 vzrástol o 1,77 % na 3260,82 bodu a paneurópsky index STOXX Europe 600 o 1,45 % na 371,71 bodu.



Bidenovo víťazstvo znamená zníženie neistoty, uviedol stratég brokerskej spoločnosti Axi Stephen Innes. To by malo zmierniť volatilitu na trhoch. Ak sa k tomu pripočítajú opatrenia centrálnych bánk na zmiernenie ekonomických následkov koronakrízy, rast na akciových trhoch by mal pokračovať.



Podľa expertov je pre trhy tiež pozitívnym faktom, že republikáni si zrejme udržia väčšinu v Senáte. To totiž znamená, že zvyšovanie daní alebo sprísňovanie regulácie je veľmi nepravdepodobné. Navyše, v krátkom čase by sa mohli schváliť ďalšie fiškálne stimuly a Bidenovo víťazstvo by tiež mohlo uvoľniť obchodné napätie medzi USA a Čínou.



Globálny index MSCI ACWI Index, ktorý sleduje akcie na 23 rozvinutých plus 26 rozvíjajúcich sa trhoch, sa ráno dostal na rekordné maximum, keď minulý týždeň zaznamenal najprudší týždňový nárast za takmer 7 mesiacov. Kľúčový tokijský index Nikkei 225 si v pondelok pripísal 2,12 % a uzavrel najvyššie od roku 1991.