Akciové trhy v USA pokračujú vo výpredaji

New York 7. apríla (TASR) - Americké akciové trhy pokračujú na začiatku nového týždňa už tretí deň v rozsiahlom výpredaji, ktorý spustila colná politika prezidenta Donalda Trumpa. Kľúčový index Dow Jones Industrial Average padol po otvorení pondelkového obchodovania o viac ako 1000 bodov a širší index S&P 500 vstúpil do medvedieho trhu. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Dow Jones okolo 16.00 h SELČ nachádza so stratou 982 bodov alebo 2,56 % na 37.332,71 bodu, keď predtým padol až takmer o 1400 bodov.



S&P 500 sa oslabil o 1,90 % na 4977,56 bodu. Na začiatku obchodovania klesol až o 4 %, čo zvýšilo jeho kumulatívnu stratu za tri dni na 13 %. Taký obrovský prepad v tak krátkom čase naposledy zaznamenal v roku 2008, počas finančnej krízy. Ak by S&P 500 uzavrel na úrovni, na ktorú sa dostal na začiatku pondelkového obchodovania, nachádzal by sa 20 % pod svojím februárovým zatváracím rekordom, čo sa v terminológii Wall Street označuje ako medvedí trh.



Nasdaq Composite, ktorý sa nachádza v medveďom trhu od minulého týždňa, na začiatku pondelkového obchodovania klesol o 4 %, neskôr vymazal straty a okolo 16.10 h sa nachádzal v pluse takmer 1 %.